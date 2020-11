O echipă de bănățeni pentru Timiș (P) PSD Timiș propune pentru alegerile parlamentare candidați care intrunesc cele mai exigente criterii: oameni cu experiența și cu pregatire in diverse domenii, profesioniști, tineri, integri, care nu sunt traseiști politici, și, cel mai important, toți banațeni! Da, este esențial ca oamenii care reprezinta interesele acestui județ sa fie oameni ai locului, sa știe nevoile, sa […] Articolul O echipa de banațeni pentru Timiș (P) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL Timiș a votat, in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent Județean, listele pentru alegerile parlamentare. In mare parte, au ramas cele votate, cu cateva zile de primarii liberali. La Senat, pe primele doua locuri au fost aprobați Alina Gorghiu, senator PNL Timiș in funcție, Ionut Gaita, apropiat…

- Biroul Politic Județean interimar al PNL Timiș a decis, in ședința de joi, ca liberalii care doresc sa se inscrie in procesul de desemnare al candidaților pentru alegerile parlamentare din acest an sa iși inainteze intențiile la Secretariatul General al PNL Timiș pana in 10 octombrie, ora 24. Candidatul…

- Traian Vuia, celebru inventator si constructor de avioane si motoare, pionier al aviatiei romanesti si mondiale, s-a nascut la 17 august 1872, in localitatea Surducul Mic, comuna Bujoru, judetul Timis. A urmat scoala primara in satul natal si in Faget, apoi studiile liceale le-a facut la Lugoj, absolvind…

- Traian Vuia, celebru inventator si constructor de avioane si motoare, pionier al aviatiei romanesti si mondiale, s-a nascut la 17 august 1872, in localitatea Surducul Mic, comuna Bujoru, judetul Timis. A urmat scoala primara in satul natal si in Faget, apoi studiile liceale le-a facut la Lugoj, absolvind…

- 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 – 30 august, in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov, informeaza Agerpres. 28,5% din totalul deceselor cauzate de noul coronavirus au fost inregistrate in Arad, Timis, Bihor, Bucuresti si Suceava. In sapte judete si municipiul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța punerea in funcțiune, incepand de marți, a doua noi puncte de control a valabilatații rovinietei, in punctele de trecere a frontierei Naidaș (Caraș-Severin) și Valcani (Timiș). Potrivit unui comunicat al CNAIR, incepand de marți…

- CSM Lugoj, singura formatie din Timis sigura de participarea in eurocupe in viitorul sezon, si-a aflat in aceasta saptamana programul din toate cele trei competitii in care e inscrisa. Voleibalistele participa in elita – Divizia A1, Cupa Romaniei, dar si in CEV Challenge Cup. Adversara din Europa se…

- CARAS-SEVERIN – Inca o persoana confirmata cu noul coronavirus a decedat duminica, la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes! Potrivit Directiei de Sanatate Publica din Caras-Severin, este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani, din Globu Craiovei, pacienta avand comorbiditati: soc septic cu…