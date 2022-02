Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Alin Tomuș a declarat astazi, 17 februarie 2022, la Radio Unirea FM, ca protestele din aceste zile de la Cugir nu reprezinta un eveniment izolat și ca in Romania perioada urmatoare va fi marcata de tensiuni și mișcari sociale. Sociologul albaiulian a reamintit ca a vorbit inca de la mijlocul…

- „Ministerul Apararii Naționale nu are in dotare astfel de elicoptere și imaginile nu sunt din Romania!In clipul publicat de o persoana și preluat de peste 54 de mii de utilizatori in doar cateva zile, nu sunt elicoptere din dotarea celor de la Fortele Aeriene Romane . Am raspuns colegilor noștri de…

- Romania este hotarata sa iși dezvolte și sa modernizeze in continuare echipamentele militare pentru aparare cu achiziții de ultima generație. Președintele Klaus Iohannis a facut acest anunț in timpul vizitei in baza aeriana de la Campia Turzii.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, ca Romania iși va dezvolta in continuare capabilitațile militare conform angajamentelor asumate in cadrul NATO, dupa ce Rusia a transmis ca Moscova nu accepta ca NATO sa stationeze armament…

- Ministerul Apararii informeaza ca inregistrarile video cu asa-zise deplasari recente prin tara noastra de coloane de vehicule militare romanesti sau straine sunt inregistrari vechi de la exercitii militare din anii trecuti. Redam mai jos mesajul complet al MApN: „Atentie la clipurile virale cu coloane…

- Administrația americana se indeparteaza de strategia anterioara, care urmarea "sa nu provoace Rusia", și are in vedere desfașurarea suplimentara de soldați și tehnica de lupta in țarile din Europa de Est, inclusiv in Romania, relateaza The New York Times.

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va pleca in Marea Mediterana in februarie pentru a participa la lupta impotriva gruparii Stat Islamic in Siria si Irak, a anuntat joi ministrul apararii, Florence Parly. In luna aprilie, nave militare si avioane franceze vor fi desfasurate…

- Coaliția de guvernare se apropie de un acord pe tema instituirii, timp de trei ani, a unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu o cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Dragoș Damian, directorul general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania,…