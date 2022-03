Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a televiziunii britanice Sky News a fost prinsa luni intr-o ambuscada a trupelor rusesti in Ucraina. Reporterul Stuart Ramsay a fost ranit, cameramanul Richie Mockler a fost salvat de vesta antiglont, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetita de noua ani a fost atacata si ucisa de un crocodil in timp ce se plimba pe o poteca pe malul unui rau impreuna cu sora ei in provincia indoneziana Sumatra de Vest, a declarat marti un responsabil din cadrul echipei de cautare si salvare mobilizate in acest caz, informeaza dpa. Surorile…

- Confruntat cu mai multe scandaluri, Boris Johnson pare într-o poziție precara în fruntea guvernului britanic. AFP analizeaza care sunt posibilele scenarii la finalul acestei saptamâni grele pentru liderul conservator, aflat la putere din iulie 2019.O demisieBoris Johnson a…

- Marea Britanie anunța ca Omicron se raspandeste „intr-un ritm fenomenal, care dubleaza la fiecare doua-trei zile numarul infectarilor”. Se pare ca aceasta noua tulpina a ajuns deja sa reprezinte 40% din totalul cazurilor Covid din Londra, conform autoritaților britanice. „Se raspandeste cu un ritm fenomenal,…

- La data de 6 decembrie, in jurul orei 04.45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au oprit pentru control un autovehicul, pe DN1C – V.O.C.E., pe raza localitații Dezmir. In timpul verificarii autoturismului din exterior, conducatorul auto, respectiv un barbat de 31 de ani, din Cluj-Napoca, a…