Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important festival din Europa Centrala si de Sud-Est care promoveaza culturile si gastronomia tarilor asiatice, Asia Fest, ajuns la editia cu numarul 10, se va desfasura in perioada 22 - 24 septembrie, in curtea Arenei Nationale din Bucuresti, intrarea dinspre Strada Maior Coravu, informeaza…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, astazi, ca o echipa condusa de Jan Kees Martijn va face o vizita la Bucuresti, in perioada 25 septembrie-4 octombrie, pentru a analiza situatia economiei locale, in cadrul analizei anuale realizata de institutie. “O echipa a FMI condusa de domnul Jan Kees…

- Foto credit: Ambasada Chinei in Romania Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania-China, filiala Maramures, Florin Bancos a fost invintatul Ambasadei Chinei la Bucuresti, unde s-a marcat cea de-a 74-a aniversare a proclamarii Republicii Populare Chineze (RPC). Un numar restrans de firme din…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia financiara internationala.…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia

- Premierul Albaniei, Edi Rama, a provocat hohote de ras la Forumul Strategic de la Bled (Slovenia), o conferința a statelor din Europa Centrala și de Sud-Est, unde a spus un banc despre Putin și Prigojin.

- Cea de-a zecea editie a Asia Fest, primul festival din Europa Centrala si de Sud-Est care promoveaza culturile si gastronomia tarilor asiatice, va avea loc in perioada 22-24 septembrie, la Arena Nationala din Bucuresti si propune vizitatorilor trei zile de spectacole, filme, bucatarie traditionala asiatica,…

- MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide incepand cu 25 august și devine primul spațiu imersiv din Romania și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA este un demers inovator prezentat de George.BCR, conceput de One Night Gal