Nimic mai firesc decat ca in prima Duminica dupa Rusalii sa celebram sfințenia și pe sfinți, amintindu-ne de ipostazele in care Duhul Sfant se furișeaza in viețile noastre, corectandu-ne traiectoria Imparației, spre a ne aduce vii la picioarele Crucii. Suntem intr-o duminica in care deslușim faptul ca Biserica prețuiește pe tot omul – Lumina care […]

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

- Dupa calendarul ortodox, Biserica se considera a fi sub adumbrirea Duhului Sfant, Cel care susține Legea, dar și Cel care vestește tainele viitoare. Ziua cea Mare, despre care ne vorbește Sfantul Evanghelist Ioan (7, 37), ce incheie ciclul sarbatorilor dedicate activitații pamantești și istorice a Mantuitorului…

- In așteptarea Praznicului Inalțarii, Biserica ne așterne inainte praguri de ințelegere, spre a ne fortifica in convingerea faptului ca nu suntem singuri in cotidianul care ni se prezinta a fi istoria mantuirii. Nu este lipsita de sens, prin urmare, pedagogia prezentarii, in duminicile ce tocmai au trecut,…

- In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator,…

- Sinaxarul ne poziționeaza tot spre Inviere. Pentru a ne lumina intru ințelegerea faptului ca Biserica nu este exclusivista ori, mai rau, misogina. Și a ne incredința, prin textul Evangheliei zilei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), de acea icoana de mare preț lasata noua la indemana: chipul femeii creștine…

- Prima duminica post-pascala, dedicata memoriei Sfantului Apostol Toma, ne poziționeaza tot spre Inviere. Rostirea duhovniceasca a pericopei evanghelistului Ioan (20, 19-31), ce se regasește și in slujba miezului zilei Paștelui, numita a Doua Inviere, și care este lecturata in mai multe limbi, semn al…

- In contextul Sfintelor Slujbe din Saptamana Patimilor și a pregatirii duhovnicești pentru a primi Lumina Invierii, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, la biserica parohiala „Intrarea Maicii Domnului in Biserica” din Luncani,…

- Pana acum șase saptamani, președintele Ucrainei se plangea pe toate posturile TV ca urmeaza sa fie asasinat de cecenii lui Cadirov, la ordinul lui Putin. Dar, dintr-o data, a coborat harul asupra lui, s-a ridicat pe cele doua picioare, și-a schimbat tonul, atitudinea și a inceput sa-i certe pe liderii…

- Calatori pe drumul Invierii fiind, dam slava Cerului! Biserica ne indreapta pașii catre intaia mare sarbatoare cu data schimbatoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Imparateasca Intrare triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim marcheaza sfarșitul pelerinajului de șase saptamani…