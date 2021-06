Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a ieșit din zona roșie, cu 2,98 de infecții cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,09, a anuntat Grupul de Comunicare...

- Saptamina curenta ar putea fi lansata platforma de programare online pentru vaccinarea populației. Totodata, Ion Ceban, a anunțat ca vaccinare in centrele de imunizare din Capitala s-ar putea desfașura și in zilele de simbata și duminica, in funcție de disponibilitatea vaccinurilor in țara. Astfel,…

- Capitala este si astazi pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Judetul Cluj este pe locul II, iar Constanta pe locul III. In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, in scenariul rosu se afla pe primul loc judetul Ilfov, cu cea mai mare rata de infectare, urmat…

- Ucraina a raportat un numar record de cazuri si decese asociate COVID-19, insa guvernul de la Kiev incearca inca sa evite instituirea unui lockdown la nivel national, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore au existat aproape 20.000 de cazuri noi de coronavirus, a declarat vineri Ministerul Sanatatii,…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, Ucraina raporteaza 19.893 de noi cazuri cu coronavirus și numara peste 400 de morți din cauza bolii, pentru a treia zi consecutiv, a declarat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit Dpa, citata de Agerpres . Kievul este cel mai afectat de pandemie, iar 80%…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu Covid-19.La raportarea din 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 936.618 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In același timp, 837.060 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitala, a declarat la Digi24 ca in opinia sa numarul de cazuri de infectare cu Covid este tot mai mare și exista doua situații: cea in care ajung in spital cazuri tot mai grave, dar și cea in care pacienții fie se testeaza cu teste rapide și…

- Ministerul Sanatatii organizeaza luni, la ora 14:00, o intalnire cu reprezentanti ai Institutului Național de Sanatate Publica, Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar si cu specialisti in sanatate publica si epidemiologie privind situatia epidemiologica.