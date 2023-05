Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de 68 de bani la energie electrica pentru populatie este unul foarte bun, peste 4,5 milioane de romani avand un consum in medie de 50 de kilowati, ceea ce reprezinta o factura la energie electrica de 35 40 lei, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu conform Agerpres.roCred ca pretul…

- Romania, vremea extremelor! In timp ce in unele zone ale țarii se inregistreaza temperaturi poate chiar mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in alte parți ninge ca in toiul iernii. Iata care sunt locurile din Romania unde la aceasta ora cad fulgi, iar autoritațile au fost nevoite…

- Ne apropiem cu pași rapizi de lansarea caștilor true wireless Sony WF-1000XM5, care vor fi noul contender al companiei japoneze in zona premium. Sony nu a confirmat inca vreo data de lansare pentru acele caști care se prefigureaza insa la orizont, din ce in ce mai mari și mai stralucitoare. Pana la…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca statul roman nu a votat, azi, pentru aprobarea situațiilor financiare in Adunarea Generala a Petrom, intrucat nu prevedeau taxa pe solidaritate și nici macar un provizion pentru aceasta, scrie financialintelligence.ro.“Nu aveam cum sa votam așa ceva”,…

- Mana Rusiei in Parlamentul Romaniei: Der Kurier (Austria) scrie ca legislația a fost modificata astfel incat sa torpileze, din nou, extragerea gazelor din Marea Neagra, de catre OMV. Articolul apare la cateva saptamani dupa ce deputații au adoptat un amendament care ar forța OMV sa plateasca taxa de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, are un anunt important pentru toti clientii ENEL, in contextul plecarii companiei din Romania. Oficialul Guvernului spune ca iesirea furnizorului de energie de pe piața romaneasca nu va produce probleme pentru clienții actuali. Garantii ca oamenii nu vor fi afectati…

- Elon Musk spune ca Twitter valoreaza, in prezent, mai puțin de jumatate din prețul pentru care l-a cumparat. Daca va amintiți, in urma cu cateva luni, compania a fost achiziționata de magnat cu aproximativ 44 de miliarde de dolari, iar acum valoreaza cu 24 de miliarde de dolari mai puțin decat prețul…

- Deputatii au adoptat marți proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Potrivit ministrului Energiei, cele doua unitați vor intra in funcțiune in mai puțin de…