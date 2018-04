Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat într-un grup de oameni în orasul Münster, din vestul Germaniei, ucigând si ranind mai multe persoane, anunta BBC. Din primele informatii ar fi vorba de un atac terorist.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, preluate de...

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Un barbat a sunat la politie joi la pranz pentru a semnala ca in Gara centrala din orasul Niebull, situat in nordul Germaniei, era un individ care avea asupra sa doua arme.Imediat, la gara au fost trimise mai multe echipaje de politie care l-au localizat imediat si l-au imobilizat pe individul…