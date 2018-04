Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au fost raniți, luni, in orașul canadian Toronto, dupa ce o camioneta de culoare alba a intrat intr-un grup de trecatori. Potrivit presei locale, 4 dintre persoanele ranite nu mai au semne vitale.

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia.…

