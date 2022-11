Stiri pe aceeasi tema

- Armata Belarusului, aliata a Rusiei, a anuntat miercuri ca a doborat o drona de recunoastere a Ucrainei la frontiera cu aceasta tara, unde se mentine tensiunea dupa ofensiva lansata in februarie de trupele ruse de pe teritoriul belarus asupra nordului Ucrainei, relateaza AFP. ”Drona a fost doborata…

- Președintele rus Vladimir Putin a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Herson, din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai aprig disputate zone din Ucraina, relateaza Reuters.

- Rușii au atacat in cursul nopții cu drone și rachete orașul Nikopol din sudul Ucrainei. Intre timp, autoritatile locale din Kiev anunța ca vor inființa 1.000 de puncte de incalzire, pentru situațiile in care "nu va exista nicio sursa de electricitate, apa si caldura" din cauza atacurilor constante ale…

- Un ‘atac masiv’ al Rusiei a avut loc luni dimineata impotriva instalatiilor energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei, a anuntat presedintia ucraineana, la doua zile dupa un atac asupra flotei ruse din Crimeea, despre care Moscova a spus ca a fost comis de Kiev cu ajutorul Londrei, relateaza France…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. "Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…