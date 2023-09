Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a reusit o lovitura surprinzatoare la adresa Rusiei. O drona a lovit adanc in teritoriul invadatorului si a avariat 4 avioane de transport, aflate pe un aeroport din orașul Paskov, in vestul Rusiei.

- O drona ucraineana a lovit o gara din orasul Kursk, situat in vestul Rusiei, provocand ranirea a cinci persoane, a declarat duminica dimineata devreme guvernatorul regional, relateaza The Guardian. Roman Starovoit a anuntat pe Telegram ca, potrivit informatiilor preliminare, drona s-a prabusit pe…

- La mai puțin de o saptamana dupa ce bombardase orașele ucrainene Ismail și Reni, Rusia a atacat din nou, in noaptea de 1 spre 2 august, orașul Ismail, unde se afla un port esențial pentru transportarea cerealelor, provenite din Ucraina, pe Dunare. Drone de fabricație iraniana, lansate de armata Rusiei,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat duminica cu un conflict nuclear, sustinand ca un succes al contraofensivei ucrainene ar obliga Rusia sa recurga la armamentul atomic, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Nu este prima data cand Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…

- Rusia a afirmat ca o drona ucraineana ar fi lovit orasul Kurceatov, situat in vestul țarii, unde se afla se afla o centrala nucleara functionala similara celei de la Cernobil. In acest context, oficialii ruși au acuzat Occidentul ca „sponsorizeaza terorismul nuclear”.

- In timp ce mercenarii Wagner revoltati marsaluiau catre nord, spre Moscova, la 24 iunie, un contingent de vehicule militare a luat-o catre est, pe o autostrada in directia unei baze fortificate a armatei ruse unde sunt depozitate arme nucleare, relateaza marti Reuters, in exclusivitate, referindu-se…

- O drona a lovit vineri un bloc de locuinte din orasul Voronej, situat in sudul Rusiei, ranind usor trei persoane. Anchetatorii rusi spun ca este vorba de un "act terorist" din partea Ucrainei, ceea ce l-a facut pe guvernatorul regional sa ordone starea de urgenta, relateaza Reuters, conform news.ro.Trei…