- Drona plina cu explozibil a fost descoperita intr-o centura forestiera din apropierea unei asociații de gradinarit din districtul Bogorodsky din regiunea Moscovei, conform unor surse din cadrul serviciilor de ordine, citate de agenția de stat TASS, relateaza publicația Kommersant.Aparatul de zbor „cazut…

- O drona care avea o incarcatura exploziva a fost gasita intr-o padure din apropierea unei unitati de graniceri din districtul Bogorodski, in regiunea Moscovei, au declarat luni pentru TASS surse din cadrul fortelor de aplicare a legii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O drona ucraineana s-ar fi prabusit in apropiere de centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei), a transmis miercuri, 5 aprilie, Reuters, citand un ofiter rus responsabil de unitatea militara rusa care asigura securitatea uzinei, potrivit Agerpres. Anuntul media ruse apare in momentul in care directorul…

- O drona a explodat duminica in centrul orasului rus Kireievsk, situat la circa 220 de kilometri sud de Moscova, au transmis autoritatile ruse, fiind vorba despre o drona Tupolev Tu-141 lansata de Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, le-a oferit distinctii militare de stat pilotilor care au fost implicati in incidentul din Marea Neagra cu drona americana MQ-9 Reaper, a anuntat serviciul de presa al ministerului, citat de agentia rusa RIA Novosti . ”Ministrul rus al apararii, generalul de…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, le-a acordat distincții de stat piloților celor doua avioane de vanatoare Su-27 care au fost implicate in incidentul de deasupra Marii Negre in urma caruia o drona americana MQ-9 Reaper a fost doborata, relateaza agenția rusa de presa Interfax și The Guardian,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a transmis miercuri un avertisment Rusiei, cerand Moscovei sa actioneze in mod "sigur si profesionist" dupa incidentul "periculos" produs in Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare americane, noteaza Mediafax."Acest episod periculos intervine…