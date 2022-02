O dronă care transporta țigări de contrabandă a căzut în curtea unei femei O drona care transporta țigari de contrabanda s-a prabușit joi dimineața in curtea unei femei din comuna Straja, informeaza Monitorul de Suceava . Cel mai probabil, aparatul de zbor s-a prabușit in urma unei defecțiuni tehnice sau pentru ca a fost manevrat greșit. Femeia a sunat la 112, iar cazul a fost preluat de polițiștii din Vicovu de Sus. ”Nu este un colet trimis de curier, nici un cadou primit de la cei apropiați și nici rușii nu au anunțat ca a inceput razboiul, ci este un pachet burdușit cu țigari. S-a intamplat in aceasta dimineața, in localitatea de frontiera Straja din județul Suceava,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

