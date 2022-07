O drona apartinand Fortelor Aeriene ale SUA s-a prabusit joi, in jurul ore 14,15, la trei kilometri sud de Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii, a confirmat Ministerul Apararii Nationale. Drona de tip MQ-9 Reaper s-a prabusit in timp ce se intorcea catre baza, nefiind inregistrate victime, a precizat sursa citata. Incidentul a fost confirmat si de ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, la Digi 24. El a mentionat ca drona participa la un exercitiu de antrenament si era manevrata de militari americani. The post O drona americana s-a prabusit in apropierea Bazei Aeriene de la Campia Turzii; nu…