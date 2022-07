Stiri pe aceeasi tema

- O informație ajunsa la urechile opiniei publice joi dupa-amiaza indica faptul ca o drona americana s-a prabușit in județul Cluj. E vorba despre o drona militara americana MQ-9 Reaper, care s-a prabusit in apropierea bazei militare de la Campia Turzii, potrivit news.ro. Din cate a anunțat ministrul Apararii,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu rachetele rusești care au bombardat orașul ucrainean Vinnytsia, in aceasta dimineața.Una dintre rachete a cazut langa o maternitate. Șeful poliției naționale a anunțat, pana acum șase raniți,…

- O fetita in varsta de doi ani a cazut, luni, de la etajul 3 al unui hotel din Eforie Nord, ea fiind dusa de urgența la spital pentru investigatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Iliescu, a declarat ca politisti din cadrul Politiei Eforie au fost sesizati,…

- O drona Bayraktar, folosita de catre armata ucraineana in razboiul cu Rusia, s-a prabușit la Sulina. Ministerul Apararii Naționale susține ca drona a fost gasita la 2 mile de țarm, intre Sulina și Sfantu Gheorghe. Drona s-a prabușit in Ucraina, dar a ajuns in apele teritoriale ale Romaniei. ”Miercuri,…

- Finlanda, care se pregatește de aderarea la alianța NATO a pregatit imagini pentru trupele rusești care desfașoara mișcari in apropierea granițelor sale. Videoclipul conține indicații pentru „fermierii” care au nevoie de indicații pentru a tracta tancurile rusești, aluzie la numeroasele imagini aparute…