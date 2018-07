Stiri pe aceeasi tema

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.

- Apararea antiaeriana de la baza aeriana rusa Hmeimim din Siria a doborat doua drone neidentificate in ultimele aproximativ 24 de ore, a declarat un purtator de cuvant al bazei, potrivit site-ului agentiei de stiri Tass.

- Drone neidentificate au fost doborate in apropierea bazei aeriene ruse Hmeimim in Siria, a anuntat duminica un purtator de cuvant al bazei citat de RIA Novosti, scrie Reuters, potrivit news.ro.Baza nu a fost afectata in cursul incidentului, au declarat surse militare ruse pentru Interfax.…

- Drone neidentificate au fost doborate in apropierea bazei aeriene ruse Hmeimim din vestul Siriei, a anuntat duminica un purtator de cuvant al fortelor militare ruse, citat de agentia RIA, informeaza site-ul cotidianului Haaretz.

- Fortele aeriene irakiene au lansat o lovitura aeriana impotriva unui centru de comanda al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, a anuntat luni televiziunea de stat irakiana citand un comunicat al...

- Israelul a anuntat joi ca a lovit aproape toata infrastructura iraniana din Siria in timpul unor raiduri aeriene lansate ca raspuns la un atac cu rachete al Iranului asupra pozitiilor militare israeliene din Inaltimile Golan, scrie The Guardian potrivit News.ro . Armata israeliana a comunicat ca a atacat…

- Noi atacuri aeriene au avut loc asupra unui punct important al organizației teroriste ISIS. Fortele aeriene irakiene au lansat un nou raid aerian asupra unei baze ISIS din Siria, conform prim-ministrului Haider al-Abadi, scrie Reuters.

- Un avion de lupta multirol Su-30 al Fortelor Aeriene Ruse, decolat de la aerodromul bazei Hmeimim din Siria, s-a prabușit in apele Marii Mediterane, anunta Ministerul rus al Apararii. „La 3 mai, in jurul orei 09:45, dupa decolare de pe aerodromul bazei Hmeymim, au avion rus de lupta Su-30SM s-a prabusit…