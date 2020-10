O dronă a fost folosită pentru transportul unui rinichi pentru transplant, în SUA Dronele nu sunt folosite doar pentru divertisment, ci pot chiar sa salveze vieti. O companie americana și Reteaua de Donatori din Nevada au lucrat împreuna pentru un proiect inovator. Au transportat în siguranta un rinichi pentru transplat pe o distanta de 16 kilometri, potrivit Mediafax. Drona a transportat rinichiul pe o distanta de 16 kilometri peste desertul Las Vegas. Organul a ajuns în siguranta la destinatie, potrivit cercetatorilor, care spun ca mai sunt înca multe probleme de reglat. Drona poate transporta cel mult 10 kilograme, astfel ca cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- In prezent, educatia la distanta este disponibila pentru toata lumea. Diferite tipuri de cursuri la distanta ajuta un numar tot mai mare de persoane de pe intregul glob pamantesc. Caracteristicile invatarii la distanta Reteaua de internet permite nu numai transferul de informatii, dar ofera si instruire…