- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- O alta drona a cazut in Romania la granița cu Ucraina, in zona localitații Plauru din Tulcea, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Este a ptara drona care a cazut pe teritoriul țarii noastre. „In baza informațiilor primite de la Poliția de Frontiera, privind un posibil impact pe teritoriul Romaniei,…

- Ministerul Apararii Naționale s-a autosesizat cu privire la informațiile transmise joi, 3 august, in spațiul public de reprezentanții autoritaților comunei Ceatalchioi, jud. Tulcea, referitoare la suspiciuni de cadere accidentala pe teritoriul Romaniei a unor parți dintr-o drona.