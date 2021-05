O doza de vaccin este cu siguranța mai buna decat niciuna. Dar este suficient sa lași pe cineva sa calatoreasca? Aceasta este una dintre intrebarile majore pe care țarile UE vor trebui sa le decida in timp ce negociaza detaliile „pașaportelor verzi digitale” pentru a permite persoanelor inoculate sa circule liber din nou de-a lungul continentului. […] The post O doza sau doua? Imparțirea injecțiilor incurca regulile de calatorie ale UE first appeared on Ziarul National .