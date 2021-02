O doză de vaccin este suficientă după vindecarea de COVID-19? Ce spune dr. Beatrice Mahler Vaccinarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 nu este contraindicata și se poate realiza dupa vindecare. Daca o persoana este infectata cu noul coronavirus dupa prima doza de vaccin administrata, aceasta va putea fi vaccinata dupa vindecare prin continuarea schemei de vaccinare, fara reluarea primei doze. Conform unui studiu recent, in Israel, o singura doza de vaccin este suficienta la persoanele care s-au vindecat de COVID-19. „Cu siguranța, cei care au trecut prin infecție, au deja imunitate, dupa cum știm. Sigur ca este bine sa așteptam studiile care se fac in acest moment la populațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

