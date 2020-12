O doctorita din Prahova a fost ucisa de fostul iubit. Femeia a fost asteptata sa iasa din tura si omorata pe strada

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Silvia K., doctorita romanca, ucisa cu sange rece de iubitul gelos, chiar in curtea casei din orasul german Fulda, unde locuia de zece ani, va fi inmormantata in Romania. Trupul neinsufletit al femeii va fi adus in comuna natala din judetul Prahova.

- Elena Silvia K., o tanara mamica romanca, medic chirurg la Spitalul Herz-Jesu din Fulda, landul Hessa, Germania, a fost ucisa cu salbaticie, luni dimineata, cand se intorcea acasa dupa schimbul de noapte. Luni dimineata, in jurul orei 8:00, cand tanara revenea acasa dupa o tura de noapte pe Nikolausstrasse,…

- Elena Silvia K., o tanara mamica romanca, medic chirurg la un Spitalul din Fulda, Germania, a fost ucisa cu salbaticie, luni dimineata, cand se intorcea acasa, dupa schimbul de noapte.

- Crima brutala in Germania, unde trupul unei romance de 35 de ani, medic la un spital din orașul Fulda, landul Hessa, a fost descoperit... The post Doctorița din Romania ucisa in Germania. Poliția l-a reținut pe fostul iubit pe care l-a parasit recent appeared first on Renasterea banateana .

- O romanca, de 35 de ani, medic la un spital din orașul Fulda, landul german Hessa, a fost ucisa cu brutalitate de fostul iubit, anunța digi24 . Elena K. a fost gasita moarta, injunghiata in gat, in curtea din spatele locuinței sale, luni dimineața, in jurul orei 8.00. Se pare ca a fost ucisa cand se…

- Elena K. a fost gasita moarta, injunghiata in gat, luni dimineata, in jurul orei 8:00. Se pare ca a fost ucisa cand se intorcea acasa, de la spital, potrivit Bild. Colegii si vecinii sunt socati de vestea trista. Elena erau foarte apreciata in spitalul in care lucra, iar vecinii stiu ca era si o mama…

- Crima brutala în Germania, unde trupul unei românce de 35 de ani, medic la un spital din orașul Fulda, landul Hessa, a fost descoperit în curtea din spatele locuinței sale.Citește întreaga știre pe Digi24.

- Marti seara, putin dupa ora 17.00, centrul de operatiuni al politiei din Bavaria Superioara a fost sesizat ca intr-unul din apartamentele unui bloc aflat pe Schwaighofstrasse din Tegernsee are loc o cearta. Un barbat le-a spus politistilor ca din casa vecinilor lui, un italian de 46 de ani si o romanca…