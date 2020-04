Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița din Chișinau, Elena Parpauț, a povestit despre senzațiile traite, dupa ce a a fost testata la Covid-19, in cadrul Spitalului Clinic Municipal, in blocul somatic, acolo unde sunt plasați pacienții bolnavi de coronavirus. Experiența propriu-zisa a fost in doua etape: consultarea de catre un…

- Centrul COVID-19 din Capitala si-a deschis usile. Primul pacient, un barbat din Chisinau, a ajuns acolo, in jurul orei 10:00 cu o ambulanta. Informatia a fost confirmata pentru postul nostru de televiziune de catre sefului spitalului provizoriu, Oleg Crudu.

- Șeful administrației județene a avut ieri o conferința telefonica cu Excelența Sa, Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, subiectul principal fiind gasirea unor soluții și oportunitați comune de cooperare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Președintele…

- Secția de maternitate din cadrul spitalului raional din Telenești a fost inchisa dupa ce o femeie gravida a fost testata pozitiv la Covid-19, in aceeași zi in care a nascut. Aceasta s-a adresat la spital in dimineața zilei de 5 aprilie, iar pe parcursul zilei a prezentat simptomele specifice infecției.…

- La Ungheni, sunt confirmate deja șase cazuri de COVID – 19. Trei persoane sunt din satul Cornești, doua din Buciumeni și un caz este inregistrat la un tanar din Cetireni. Potrivit lui Sergiu Talmaci, medic epidemiolog la Centrul Sanatate Publica din Ungheni, patru sunt femei și doi barbați, cu varsta…

- Autoritațile de la Chișinau au solicitat implicarea OMS in monitorizarea condițiilor de spitalizare și acordare a asistenței medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19 din in raioanele din stanga Nistrului.

- Inotatoarea maghiara Boglarka Kapas, campioana mondiala in proba de 200 m fluture, anul trecut, la Gwangju (Coreea de Sud), a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca a fost testata pozitiv la coronavirus, transmite Xinhua. Kapas, medaliata cu bronz in proba de 800 m liber la JO 2016,…

- Un lot de asistența umanitara sub forma de 1500 de teste diagnostice, procurate de Ambasada Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, au ajuns la Chișinau și au fost transmise Agenției Naționale pentru Sanatate Publica. Anunțul a fost facut de catre șeful statului, Igor Dodon, pe pagina sa de…