O doctoriță de 37 de ani a fost găsită moartă în camera de gardă O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The post O doctorița de 37 de ani a fost gasita moarta in camera de garda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de o doctorița de 38 de ani, care a fost gasita moarta de personalul medical intr-un cabinet din spitalul privat Heka din Constanța.„Astazi, in jurul orei 11.45, polițiștii Secției 3 au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o unitate spitaliceasca privata din municipiul Constanța,…

- Barbatul din Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a anunțat, duminica, medicul legist care a facut autopsia. Moarte a fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține…

- O profesoara din Cernavoda a fost gasita moarta in casa, cu mainile legate la spate si un calus in gura. Polițiștii au deschis o ancheta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati joi, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina pentru deblocarea…

- Un medic rezident de la Timișoara, in varsta de 28 de ani, și-a pus capat zilelor, anunța Antena3. Gestul a fost facut aseara dupa o perioada indelungata in care lucrase numai pe secția Covid a Spitaluui Județean din Timișoara. Colegii lui au povestit ca “plangea de oboseala”. Mama acestuia a sunat…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Teleman, propune ca poștașii care vor disponibilizați sa se reprofileze in agenți comunitari, care “sa anunțe morțile suspecte și lucrurile neobișnuite din comunitați”, un fel de ciocli. Ministrul USR-PLUS a declarat, in emisiunea Decisiv a Catalinei…

- Guvernul a redus semnificativ bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lacașurilor de cult, cu aproape 89% fața de anul 2020, transmite Antena 3. In 2021, Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe, iar suma cumulata ajunge la puțin peste 760 de…

- Fostul ministru al apelor și padurilor, Doina Pana de la PSD, a fost otravit cu mercur, arata expertizele INML și ale Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunța Antena3. Doina Pana a fost ministru in cursul anului 2018, cand s-a și produc otravirea. Din cauza problemelor de sanatate…