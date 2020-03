O distilerie belgiana a trecut de la productia de gin la cea de dezinfectanti, dupa ce autoritatile medicale au inceput sa solicite rezerve suplimentare de astfel de substante chimice pentru a limita raspandirea noului coronavirus in tara, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Guvernul belgian a anuntat vineri ca va aloca 1 miliard de euro in regim de urgenta pentru a ajuta spitalele sa faca fata situatiei de criza, in contextul in care in aceasta tara au fost confirmate 2.257 de cazuri si 37 de decese.



In orasul Wichelen, Distileria Rubbens a decis sa se alature acestor eforturi:…