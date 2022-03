Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca informațiile privind posibila creștere brusca a prețurilor la carburanți de pana la 11 lei in perioada urmatoare sunt false. De asemenea, acesta a spus ca a discutat și cu marii furnizori de combustibil din Romania și ca exista suficient in stocuri…

- Reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi dupa amiaza, în sistem de videoconferinta, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 si la cea a sefilor…

- Politic Deputatul PNL Maria Stoian, vot favorabil proiectului de lege care prevede inchiderea, la a doua abatere, a unitaților care vand produse din tutun minorilor februarie 22, 2022 13:31 Un proiect de lege prin care sunt inasprite sancțiunile aplicate agenților economici care vand produse din…

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri.

- Comisia Europeana solicita Romaniei sa respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Datele CE arata ca, in Romania, peste 180 de aglomerari mari continua sa nu respecte nici obligațiile in materie de colectare a apelor reziduale, nici cele in materie de tratare, informeaza…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre intentia de a introduce TVA zero la alimente, in contextul cresterilor de preturi, ca alte tari europene au luat alte masuri, si anume au plafonal preturile la alimentele de baza, ceea ce este mult mai bine, el mentionand ca deja TVA-ul in…

- FIFA va introduce din sezonul urmator noi reglementari privind imprumutul de jucatori. Noile legi vor intra in vigoare de la 1 iulie 2022 și au ca scop „dezvoltarea jucatorilor tineri și promovarea echilibrului competitiv”. Schimbarile trebuiau sa aiba loc din iulie 2020, insa au fost amanate din cauza…

- Noi modificari RCA, prevazute de o directiva europeana. Ce schimbari sunt pregatite pentru șoferi Modificari legate de asigurarea de raspundere civila auto in Romania urmeaza sa fie transpuse in legislația din Romania, potrivit unei directive europene. Acestea se refera la limitele minime de despagubire,…