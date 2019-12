Stiri pe aceeasi tema

- O diplomata britanica in post in Statele Unite a demisionat surpirnzator cu sase zile inainte de alegerile parlamentare din Regatul Unit, afirmand in scrisoarea sa ca nu mai suporta "sa raspandeasca jumatati de adevar" despre Brexit, a informat vineri CNN, potrivit AFP. In scrisoarea sa…

- Milioane de turisti din lumea intreaga vor avea probleme dupa Brexit, daca vor sa calatoreasca in Marea Britanie. Guvernul condus de Boris Johnson isi propune ca, dupa parasirea Uniunii Europene, sa inaspreasca modalitatea de intrare in tara a cetatenilor straini. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson,…

- Liderul Partidului Laburist (Labourd) Jeremy Corbyn a dezvaluit miercuri, intr-oconferinta de presa la Westminster, 451 de pagini de documente necenzurate care contin rezumate ale unui numar de sase reuniuni ale unui grup de lucru cu privire la investitii si comert intre Statele Unite si Regatul…

- Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunta un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina, demonstratiile majore din Hong Kong si Rusia, Brexit-ul, atacul asupra instalatiilor petroliere…

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn a subliniat miercuri ca el trebuie sa conduca orice guvern interimar care sa indeparteze Regatul Unit de un Brexit fara acord in cazul in care premierul Boris Johnson este nevoit sa renunte la functie, transmite dpa, potrivit Agerpres. Guvernul…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…

- Libera circulație va înceta odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, iar Regatul Unit va introduce un sistem de imigrație bazat pe puncte, pe model australian, anunțul urmând a fi facut de ministrul de interne Priti Patel, potrivit Reuters. „Va fi un sistem în interesul…