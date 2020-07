Stiri pe aceeasi tema

- Prima executie federala a unui condamnat la moarte in 17 ani urmeaza a avea loc luni in statul american Indiana, dupa ce o curte de apel a respins solicitarea familiei victimelor de amanare a pedepsei din cauza riscurilor de infectie cu coronavirus. Familia a facut insa un nou apel la Curtea Suprema,…

- Ungaria si-a incalcat obligatiile europene in domeniul procedurilor de azil si de expulzare a unor cetateni ai unor tari terte aflati in sejur in neregula pe teritoriul ungar, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) Priit Pikamae, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Politia din India a arestat un barbat acuzat ca a folosit doi serpi veninosi pentru a-si ucide sotia, dorind sa insceneze moartea accidentala a acesteia. Sooraj, un barbat in varsta de 27 de ani, a facut rost in martie de o vipera pentru a-si ucide sotia, Uthra. Tanara a supravietuit atacului șarpelui,…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat duminica ca ar saluta intoarcerea lui Michael Flyn in administratia Trump, dupa decizia controversata a Departamentului de Justitie din SUA, de saptamana trecuta, de a renunta la acuzatiile penale impotriva fostului consilier de securitate nationala…

- Responsabili politici, vedete si simpli internauti din SUA au lansat un val de apeluri la inculparea a doi barbati albi, acuzati ca au ucis un alergator de culoare în februarie a.c., în statul Georgia, dupa ce marti avocatul familiei celui ucis a difuzat o înregistrat video cu cele…

- Sute de oameni au stat, luni, la o coada in fața unui magazin de alcool din capitala Indiei, New Delhi, care a inceput sa relaxeze restricțiile impuse timp de 40 de zile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. Unele birouri și-au reluat activitatea cu mai puțini angajați iar…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…