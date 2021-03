Stiri pe aceeasi tema

- Primul mare studiu efectuat in lumea reala asupra vaccinului Pfizer / BioNTech arata ca acesta este extrem de eficient in prevenirea COVID-19, intr-un moment important pentru țarile care vor sa puna capat restricțiilor și sa redeschida economiile, relateaza Reuters. Pana in prezent, cele mai multe date…

- Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca va fi testat pe copii intr-un nou studiu clinic in Marea Britanie, informeaza The Guardian. Cercetatorii vor folosi 300 de voluntari pentru a stabili daca serul – cunoscut sub numele ChAdOx1 nCoV-19 – produce…

- Cercetatorii israelieni au anunțat ca au gasit un tratament pentru COVID-19. Dupa studii preliminare, 29 din 30 de pacienți aflați in stare grava s-au recuperat complet in doar cinci zile. Una dintre problemele legate de coronavirus este ca nu exista un tratament eficient care sa permita vindecarea…

- Noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, a fost descoperita și in Cehia, conform Institutului Național de Sanatate. Cercetarile continua pentru a afla cate cazuri de infectare cu tulpina britanica sunt in Cehia. Intr-o conferinta de presa, ministrul sanatatii Jan Blatny a afirmat ca in circa…

- Elevii din Romania se intorc in școli, din 8 februarie, iar inceputul campaniei de vaccinare alimenteaza speranțele ca aceștia vor putea continua orele fața in fața pana la finalul anului școlar. Totuși, un nou pericol amenința acest obiectiv: noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca nu exista niciun semn ca noua tulpina a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate rezista vaccinurilor. Șeful tehnic al OMS, dr. Maria Van Kerkhove, spune ca cei infectați cu diferite variante ale virusului au aceleași simptome ale bolii…

- Zborurile dinspre Marea Britanie vor fi interzise in Canada pana pe 6 ianuarie. Apariția noii tulpini de coronavirus este considerata prea periculoasa, riscurile de raspandire a virusului fiind considerate prea mari. „Vom prelungi suspendarea temporara a zborurilor de pasageri intre Regatul Unit si…

- Noua tulpina a coronavirusului, care se raspandește rapid in Marea Britanie, prezinta mutații care-l fac periculos și pentru copii, spre deosebire de varianta inițiala, care ii afecta in special pe adulți, au afirmat, luni, oamenii de știința, conform Reuters. Cercetatorii din grupul care urmarește…