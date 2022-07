Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost dat in exploatare Laboratorul de radiochirurgie care folosește undele gama in tratarea pacienților. Valoarea proiectului este de peste 5 milioane de euro și doar aparatura a costat 4,2 milioane de euro. Managerul unitații medicale, Lucian…

- Iașul a fost votat destinația turistica a anului 2022, in cadrul competiției la categoria City Break. In finala au intrat Brasov, Iasi si Targoviste, orașele fiind alese in urma a 50.000 de voturi. Brașov a caștigat titlul de Destinația Anului 2022 in Romania – Premiul Juriului. Targoviște cea de-a…

- Fondurile Uniunii Europene si cele alocate de municipalitate (reabilitari pana in 2012) au facut ca Iasul sa fie primul oras din tara cu linii complet modernizate. In medie, s-a ajuns la un cost de 1 milion de euro pe kilometru de cale de rulare. Cu fonduri nerambursabile s-au cumparat si tramvaie la…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, și-a expirmat speranța ca, pana in luna martie a anului viitor, va primi cererea pentru autorizația de construire a viitorului Spital Regional de Urgențe. Mihai Chirica: Speram ca, in luna martie, anul viitor, sa primim cerere pentru autorizația de construire. Luna…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a incheiat un acord cadru pentru furnizare servicii de expert in fizica medicala si fizica de radioterapie. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "SERVICII DE EXPERT IN FIZICA MEDICALA SI FIZICA…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a intervenit pentru salvarea vietii unui japonez de aproximativ 50 de ani care a intrat in stop cardio-respirator dupa ce a trecut linia de sosire la Semimaratonului București, noteaza News.ro . Paramedicii de pe ambulanța au intervenit dupa ce participantul la…

- Ieri, la Iasi, reprezentantii Ministerului Sanatatiii au anuntat lansarea proiectului ce vizeaza construirea viitorului Spitalul Regional de Urgenta. Exista noutati fata de cele prevazute in studiul de fezabilitate. Spitalul va costa cu 20- mai mult decat se preconizase, dar, in schimb, va avea mai…

- 180 de milioane de lei vor fi cheltuiți de muncipalitate pentru reparația instituțiilor de invațamant din Capitala. Vor fi efectuate lucrari in gradinițe, gimnazii, licee și centre extrașcolare. Mai exact, vor fi reparate 92 de granițe.