O furtuna care a cuprins Grecia a adus ninsori și in Creta. Heraklion, cel mai mare oraș al insulei din sudul Marii Egee a devenit complet alb, ca de poveste. Din cauza furtunii, școlile sunt astazi inchise și pe multe drumuri sunt restricții de circulație. Temperaturile sunt sub nivelul de ingheț și este zapada in multe parți ale țarii, inclusiv in Atena și multe alte insule din Marea Egee. Autoritațile au avertizat oamenii ca luni și marți sa iși limiteze ieșirile in aer liber doar la cele esențiale. Chiar și programarile privind vaccinarea anti-Covid, pentru luni și marți intr-un spital de…