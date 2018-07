Stiri pe aceeasi tema

- O echipa condusa de cercetatorii de la Washington University School of Medicine din St. Louis a prezentat o terapie experimentala pentru o forma mostenita de SLA sau scleroza laterala amiotrofica, numita si boala Lou Gehrig, aceeasi conditie...

- CHIȘINAU, 18 iun — Sputnik. Franța recunoaște maladia Parkinson drept boala profesionala a agricultorilor. Potrivit unui decret semnat de ministrul francez al Agriculturii, Bruno Le Maire, care a intrat în vigoare pe 7 mai, exista o legatura cauzala directa între…

- Sucul de varza este indicat in tratamentul ulcerului pentru ca are proprietati alcaline si o substanta numita glutamina care ajuta la reducerea inflamatiei mucoasei stomacale. Sulful pe care il contine varza contribuie la reducerea severitatii ulcerelor stomacale, informeaza Agerpres.ro. De asemenea,…

- Depresia, maladia care te condamna sa suferi in tacere, afecteaza tot mai mulți oameni. Femeile, persoanele singure sau cele varstnice sunt cele mai predispuse la aceasta afecțiune. In cazuri severe, se poate ajunge la sinucidere. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, in țarile…

- Medicul cardiolog Dan Mircea Farcaș explica pentru Libertatea cum, in viața lui de pacient cu boala Parkinson, a facut multe schimbari, dar cea mai importanta a fost aceea cand a scos din gand cuvintele ”nu pot”,”incurabil” și ”imposibil”, chiar daca dizabilitatea „are grija” sa iși faca simțita prezența…

- Neurochirurgii de la University of Pennsylvania School of Medicine facut o operație incredibil de complexa și rara, iar pentru asta și au luat un asistent robot. Astfel, a avut loc o premiera mondiala in medicina – prima operație pe coloana vertebrala asistata de un robot.