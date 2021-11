O deputată USR acuză că PSD, PNL şi UDMR refuză orice încercare de transparentizare a „programului mamut” PNDL 3 „USR a cerut transparenta totala pentru cheltuirea celor 50 de miliarde de lei din programul mamut PNDL 3. Reprezentantii PSD si UDMR din comisie au votat impotriva amendamentelor USR si au avizat proiectul in forma depusa de Guvern. PNL s-a abtinut de la votul amendamentelor, acest lucru echivaland cu un vot impotriva ascuns. Un acord tacit, probabil convenit cu PSD, pentru a-si imparti cele 50 de miliarde de lei in urmatorii sase ani. In plus, PSD a sustinut ca transparenta nu trebuie sa fie o piedica pentru implementarea proiectelor. Este si normal sa reactioneze asa, dat fiind ca in PNDL 1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

