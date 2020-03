O deputată din Iran a murit de coronavirus Fatemeh Rahbar, 55 de ani, facea parte dintre candidatii conservatori alesi in februarie la Teheran in urma legislativelor marcate de cel mai marea absenteism intregistrat in istoria Republicii islamice. Rahbar este al doilea membru al Parlamentului care a decedat din cauza noului coronavirus. Avertisment OMS despre coronavirus: "Nu exista nici o dovada ca virusul isi va opri raspandirea daca se va incalzi" In total, opt politicieni sau lideri iranieni, intre care un consilier al ministrului iranian al Afacerilor externe, Hossein Sheikholeslam, au murit din cauza bolii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

