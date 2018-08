Stiri pe aceeasi tema

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters, informeaza…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 a fost inregistrat luni dimineata in largul coastelor sudice ale Greciei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu au fost raportate pagube imediate. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri, la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de orasul…

- Presedintele american Donald Trump si-a inasprit duminica apelurile la deportarea persoanelor care intra ilegal in Statele Unite, afirmand ca acestea ar trebui imediat trimise inapoi de unde au venit fara niciun proces, informeaza Reuters. "Nu le putem permite tuturor acestor oameni sa ne invadeze tara.…

- Politisti din Calarasi efectueaza miercuri 22 de perchezitii in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete. Potrivit IGPR, 17 mandate de aducere vor fi puse in executare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Doua persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren provocata de apele iesite din matca in statul Carolina de Nord afectat de furtuna Alberto, retrogradata la categoria ciclon post-tropical, potrivit anuntului facut joi de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC), informeaza…

- Scriitorul american Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer, a murit la varsta de 85 de ani, informeaza miercuri Reuters si AFP, citand media americane. Philip Roth a fost, printre altele, autor al unor carti ca "Portnoy's Complaint" si "American Pastoral". AGERPRES/(AS - editor:…

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters.(CITEȘTE ȘI: INDICELE…