O delegație saudită a sosit la Teheran, sugerând posibila reluare a legăturilor diplomatice dintre Iran și Arabia Saudită O delegatie diplomatica saudita a sosit, sambata, la Teheran pentru a discuta despre redeschiderea reprezentantei diplomatice a regatului in Iran, la doua zile dupa o intalnire istorica la Beijing intre sefii diplomatiei celor doua tari, scrie news.ro. Joi, in capitala Chinei, Hossein Amir-Abdollahian si Faisal ben Farhane au asigurat ca cele doua parti s-au angajat sa-si continue munca de apropiere, la mai putin de o luna dupa un acord surpriza sub egida Beijingului pentru normalizarea relatiilor lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Richard Gere si-a exprimat marti indignarea fata de "cruzimea" politicilor Chinei in Tibet, in timp ce Congresul SUA dezbate modalitati de a exercita presiuni asupra Beijingului cu privire la presupusele incalcari ale drepturilor omului in aceasta provincie, informeaza AFP.Depunand…

- Presedintele rus Vladimir Putin discuta miercuri, la Moscova, cu omologul sau sirian Bashar al-Assad, in contextul in care Kremlinul isi intensifica eforturile de a reconcilia Turcia si Siria, in urma unei serii de cutremure devastatoare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Kremlinul depune aceste eforturi…

- Australia a informat China cu privire la acordul privind submarinele cu propulsie nucleara incheiat cu Statele Unite și Marea Britanie, dar nu are cunoștința de niciun raspuns din partea Beijingului, a declarat marți ministrul australian al apararii, Richard Marles, scrie Rador.Guvernul australian…

- Iranul spera sa restabileasca legaturile si cu Bahreinul, tara din Golf care a rupt relatiile diplomatice cu Republica Islamica in 2016 pentru a sustine Arabia Saudita, a indicat luni diplomatia iraniana, dupa o recenta apropiere intre Teheran si Riad, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- Iranul si Arabia Saudita au convenit sa reia relatiile diplomatice, a anuntat vineri media de stat iraniana, citand un comunicat comun al celor doua state, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a reiterat, joi, avertismentele Administratiei Joseph Biden adresate Chinei, cerand Beijingului sa nu furnizeze asistenta militara Rusiei si sa nu faciliteze evitarea sanctiunilor internationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Moscova saluta dorința Beijingului de a juca un rol pozitiv in rezolvarea crizei ucrainene, a declarat, miercuri, in timpul unui briefing de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, anunța Tass, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in decembrie cu 11 miliarde de dolari, la 3.128 de miliarde de dolari, in conditiile unei deprecieri a monedei americane fata de alte monede importante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…