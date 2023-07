Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie militara chineza a vizitat Marea Britanie si Franta incepand din 24 iunie pana sambata, 1 iulie, pentru a discuta despre dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniul apararii, a informat sambata Ministerul Apararii de la Beijing, transmite Reuters. CITESTE SI Premierul suedez se…

- Sindicatul actorilor de la Hollywood și marile studiouri au convenit sa continue negocierile pana la jumatatea lunii iulie, evitand astfel amenințarea unei a doua greve in industria de divertisment in aceasta vara, potrivit Reuters. CITESTE SI Franța e sub asediul propriilor adolescenți - Macron…

- Lituania cumpara doua sisteme de aparare aeriana NASAMS pentru Ucraina in valoare de 9,8 milioane de euro si le va livra in termen de trei luni, a anuntat miercuri Ministerul Apararii din aceasta tara, transmite Reuters.Lituania a reactionat la o cerere urgenta a Ucrainei de a ajuta la intarirea apararii…

- China este deschisa sa lucreze impreuna cu Vietnamul pentru a intari comunicarea la nivel inalt si cooperarea dintre armatele tarilor, a declarat marti ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, la intalnirea sa cu omologul vietnamez, informeaza Reuters, potrivit Rador.In cadrul intalnirii de la Beijing,…

- Țarile G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA) considera importanta coordonarea politicilor lor fața de China. Acest lucru a fost afirmat intr-o declarație publicata de purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, Matthew Miller. "Secretarul de stat [american Anthony…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca "retorica" nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Reuters.In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Ucraina a declarat ca a doborat sase rachete hipersonice rusesti Kinjal intr-o singura noapte, contracarand o arma pe care Moscova a prezentat-o ca fiind o racheta hipersonica de ultima generatie, aproape de neoprit. Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachetele sale au distrus un sistem de aparare…

- Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alte țari occidentale au inceput duminica sa-si evacueze cetatenii sau personalul diplomatic din Sudan, unde confruntari violente dintre armata si paramilitari au loc de mai bine de o saptamana. Forțele speciale americane, imbarcate in elicoptere de transport…