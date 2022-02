Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a solicitat, intr-o intervenție avuta in plenul Parlamentului European, aderarea Romaniei la Schengen, in acest an. El a explicat faptul ca Romania respecta toate criteriile de aderare și a solicitat un vot pentru aderarea țarii noastre inainte de reformarea zonei.…

- Mii de masini si camioane s-au indreptat luni spre Ierusalim din mai multe orase israeliene pentru a demonstra impotriva restrictiilor sanitare legate de pandemia de coronavirus, imitand convoaiele aparute in Canada si raspandite in mai multe tari. Din Eilat (sud) si Tiberias (nord), soferii au plecat…

- Comunicat de la Parlamentul European Eurodeputații l-au omagiat pe fostul președinte al Parlamentului European, David Maria Sassoli, intr-o ceremonie care a avut loc luni in deschiderea ședinței plenare de la Strasbourg. La deschiderea ceremoniei, luni dupa amiaza, președinta interimara al Parlamentului…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a ales-o marti in functia de presedinte al sau, pentru doi ani si jumatate, pe eurodeputata malteza Roberta Metsola, transmit AFP si DPA, conform AGERPRES. Membra a grupului Partidului Popular European, Metsola a fost aleasa presedinte…

- Parlamentul European opteaza pentru alegerea de la distanța a noului președinte. Explozia variantei Omicron ii impinge pe liderii parlamentari sa anuleze procedura standard. Parlamentul European iși va alege președintele de la distanța marțea viitoare, anuland precedentul pe fondul numarului…

- Fiica lui Aleksei Navalnii, Daria Navalnaia, a primit miercuri Premiul Saharov al Parlamentului European in numele tatalui ei, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Strasbourg.Inchis in prezent intr-o colonie de munca fortata din Rusia, Aleksei Navalnii a fost liderul opozitiei pentru mai bine…

- Noua varianta omicron a noului coronavrus ar putea deveni dominanta in infectiile covid-19 in Europa - pana in ianuarie -, avertizeaza miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), care subliniaza ca exista, in prezent, suficiente vaccinuri anticovid pentru toti europenii, relateaza AFP. Avand in vedere…

- Parlamentul European a decis miercuri sa suspende diurnele si sa avertizeze sase eurodeputati, inclusiv pe europarlamentarul roman Cristian Terhes, care a primit de altfel si cea mai mare sanctiune, deoarece au refuzat sa prezinte certificatul verde COVID pentru a avea acces in cladirea legislativului…