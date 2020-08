Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie cu 89 de membri din Cehia - cea mai numeroasa de la 'revolutia de catifea' din 1989 - a sosit duminica in Taiwan, pentru o vizita de sase zile criticata de China, transmite dpa.Grupul condus de presedintele Senatului Cehiei, Milos Vystricil, a fost intampinat pe aeroportul Taoyuan…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) va juca contra Irinei Begu (30 de ani, 82 WTA) in semifinalele turneului de la Praga, Cehia. Partida are loc astazi, sambata, 15 august, dupa ora 16:00. Va fi cea de-a șaptea confruntare directa dintre Halep și Begu. Toate disputele directe au fost adjudecate de Simona,…

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Statele Unite vor trimite în scurt timp în Taiwan delegația la cel mai înalt nivel dupa ce a încetat sa recunoasca diplomatic, în 1979, insula, un anunț care a provocat miercuri furia Chinei, scrie AFP.În plina perioada de degradare a relațiilor dintre China…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care se…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat marti ca modelul 'o tara, doua sisteme' impus in Hong Kong s-a dovedit un esec pentru ca Beijingul si-a tradat promisiunile de a pastra un grad inalt de autonomie pentru acest teritoriu pe perioada de 50 de ani dupa revenirea revenirea fostei…

- Potrivit Ministerului Sanatatii, bilantul infectarilor s-a majorat joi cu 118 cazuri, ceea ce inseamna cea mai mare crestere consemnata incepand din ziua de 21 aprilie. Cehia a inceput din mai sa relaxeze restrictiile impuse pentru a limita propagarea epidemiei. Citeste si China acuza…