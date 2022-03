Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a vizitat vineri militarii americani din Baza militara 90, in drum spre Aeroportul Otopeni, inainte de a pleca din Romania, potrivit unor surse consultate de G4Media.ro . Kamala Harris a efectuat vineri in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului.

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a venit in Romania la bordul aeronavei Air Force 2, care a a adus-o din Polonia. Masurile de securitate au fost extreme, la coborarea acesteia din avion. Agenții de securitate au verificat timp de mai multe minute ieșirea, scara și imprejurimile avionului. Air Force…

- sursa foto: llona Andrei/ G4Media Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a facut declarații, vineri, de la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Harris a venit la București…

- Kamala Harris vine in Romania pentru prima data in calitate de vicepreședinte al Americii. Al doilea om al Statelor Unite se afla intr-un scurt turneu de cateva zile in Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina. Joi, Harris a fost in Polonia unde s-a intalnit cu președintele Andrzej Duda, iar…

- Președintele american Joe Biden a anunțat, marți, interzicerea importurilor rusești de petrol in SUA. Declarații Joe Biden: Interzicem produsele de petrol din Rusia Lucram impreuna cu țarile din UE ca sa reducem dependența lor de gazul rusesc Azi ramanem uniți in scopul nostru de a crește presiunea…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii SUA , Kamala Harris, va calatori la Varsovia, Polonia si Bucuresti, Romania in perioada 9 11 martie 2022, anunta Casa Alba.Vizita sa va demonstra puterea si unitatea aliantei NATO si sprijinul SUA pentru aliatii de pe Flancul Estic al NATO in fata agresiunii…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- NATO saluta decizia Statelor Unite de a desfașura trupe suplimentare in Romania, Polonia și Germania. Moscova considera, insa, ca e "o decizie distructiva", care va crește tensiunile militare.