- O delegatie de reprezentanti ai administratiei americane a ajuns duminica in Haiti, raspunzand cererii de asistenta a autoritatilor haitiene in ancheta asupra asasinarii presedintelui Jovenel Moise, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP. Reprezentanti ai ministerelor justitiei si securitatii…

- Politia haitiana a anuntat duminica seara ca a arestat un cetatean haitian care a urmarit obiective politice prin recrutarea comandoului care l-a asasinat pe presedintele Jovenel Moise saptamana trecuta, informeaza AFP. „Este vorba despre un individ care a intrat in Haiti la bordul unui avion privat,…

- 26 de columbieni și doi americani au fost implicați in asasinarea președintelui haitian, potrivit șefului interimar al poliției, Leon Charles. Cei doi americani, care sunt de origine haitiana, și 15 dintre columbieni au fost arestați, a spus Charles intr-o conferința televizata la care a participat…

- Senatul din Haiti l-a ales pe liderul sau, Joseph Lambert, ca succesor interimar al presedintelui asasinat Jovenel Moise. În același timp, dupa ce Haiti a cerut SUA și ONUsa-și trimita trupele în ajutor, reprezentanții FBI și ai departamentului de securitate interna vor ajunge ”câte…

- Oficialii haitieni au solicitat ajutor armat din partea SUA, vineri, pentru a proteja obiectivele strategice, noteaza The Guardian, care citeaza The New York Times.„Guvernul haitian a cerut asistența in asigurarea securitații și derularea investigațiilor, iar SUA e in premanent contact cu oficialii…

- Jovenel Moise, președintele statului Haiti, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri, in reședința sa privata din cartierul Pelerin din Puerto Principe, de un „grup de persoane neidentificate”, a anunțat premierul Claude Joseph. Președintele haitian a fost impușcat de asasinii care au intrat…

- O delegatie a reprezentantilor suporterilor, condusa de Football Supporters Europe (FSE), s-a intalnit miercuri cu presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a discuta consecintele cazului Super Ligii si rolul pe care l-au avut fanii in blocarea acestui proiect, relateaza portalul Calcio e Finanza.…