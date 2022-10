O delegație a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a vizitat comunitatea de români din Spania Secretarul de stat Gheorghe Carciu, impreuna cu o delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), a efectuat in perioada 7-9 octombrie 2022 o vizita de lucru in Regatul Spaniei. Agenda deplasarii a cuprins intrevederi cu mediul asociativ romanesc din Spania, cu reprezentanți ai clerului și ai autoritaților regionale și locale, precum și vizite ale delegației DRP la o serie de evenimente din comunitate. Reprezentanții DRP au participat pe 7 și 8 octombrie la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale și Meridionale de la Madrid, un eveniment care a reunit peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

