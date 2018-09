Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Comisie de la Venetia se va afla in Romania in 13 si 14 septembrie, in vederea pregatirii unei opinii privind modificarile aduse recent Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Avizul Comisiei de la Venetia a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei printr-o…

- Romania tine cont de opinia Comisiei de la Venetia asupra legilor justitiei. O spune la RFI presedintele comisiei speciale a Parlamentului, deputatul PSD Florin Iordache, dupa ce forul european a publicat un raport preliminar, in care arata intre altele ca noile prevederi ar putea conduce la o presiune…

- Iohannis, scrisoare deschisa catre șeful CCR. Șeful statului cere amanarea unei decizii a CCR pe Codul de Procedura Penala, pana se pronunța Comisia de la Veneția. Solicitarea a fost facuta, marți, de șeful statului, prin intermediul unei scrisori deschise transmise președintelui Curții Constituționale.…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, face apel la autoritatile din Romania sa astepte opinia Comisiei de la Venetia inainte de a face alti pasi pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, el spunand ca aceste reforme risca sa incalce obligatiile internationale…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a solicitat joi României sa astepte opinia Comisiei de la Venetia cu privire la reforma Codului penal si a Codului de procedura penala.

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a cerut joi institutiilor din Romania sa astepte raportul de evaluare al Comisiei de la Venetia inainte de a avansa reformarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.

- Intr-un comunicat transmis jurnaliștilor de la G4Media , Secretarul general al Consiliului Europei avertizeaza ca Romania este pe cale sa iși incalce obligațiile internaționale prin adoptarea modificarilor aduse Codului Penal și Codului de Procedura Penala. Thorbjorn Jagland avertizeaza ca Romania este…

- Tudorel Toader, intrebat despre modificarile aduse Codului de procedura penala le-a spus jurnaliștilor ca el nu are nicio raspundere avand in vedere ca schimbarile au fost facute in Comisie și in Parlment, nu la ministerul Justiției. Tudorel Toader a fost intrebat de jurnaliști despre modificarile aduse…