Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei promite facturi mai mici in Capitala, dupa fuziunea ELCEN cu Termoenergetica Sebastian Burduja anunța adoptarea unui proiect de lege important, care va fi inaintat Parlamentului Romaniei, prin care se creaza cadrul legal pentru fuziunea ELCEN-Termoenergetica. Proiectul este realizat…

- Sute de blocuri din Capitala vor ramane in perioada urmatoare fara apa calda din cauza unor lucrari de inlocuire, modernizare și reparații la rețeaua de termoficare din Capitala, a anunțat luni compania Termoenergetica.

- Un proiect imobiliar controversat din București, care presupune construirea unui turn de 15 etaje langa Casa Presei, este in centrul unei anchete de corupție. Procurorii DNA au descoperit o șpaga de 70.000 de euro oferita pentru obținerea avizelor necesare. Proiectul, inițiat de firma SC PRIME EQUITY…

- Deși programate a se finaliza in 2030 și 2031, reactoarele 3 și 4 ar putea fi gata abia in 2035, a anunțat Ministerul Energiei. Cum din 2032 Romania s-a angajat sa scoata, definitiv, carbunele, sistemul energetic ramane in aer, agravandu-se problemele deja existente. Proiectul noii Strategii Energetice…

- Regia de termoficare Termoenergetica a anunțat ca va imbunatați sistemul de furnizare a apei calde in București! In urmatoarele zile, sute de blocuri din toate cele șase sectoare vor beneficia de lucrari de inlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice. Calculand lista blocurilor…

- Termoenergetica anunța, luni, lucrari de inlocuire, modernizare și reparații la rețeaua de termoficare din Capitala. Lucrari despre care s-a aflat ca „impun” sistarea furnizarii agentului termic pentru apa calda catre un numar semnificativ de blocuri din Capitala. Ca atare, in perioada in care se vor…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca vor fi deschise inca patru santiere de modernizare a retelei de termoficare in lungime totala de 14,8 km, finantate in proportie de 85% de Ministerul Dezvoltarii. „In acest sens, am atribuit contractele pentru dirigentia de santier pentru cele patru loturi…