O decizie foarte CIUDATĂ în PNL: Mai bine secretar de stat decât deputat! Mihaela Calugareanu, actuala președinta a ANAF, numita inca de pe vremea guvernului condus de social-democratul Mihai Tudose, va ramane la șefia Fiscului, au decis sambata liderii PNL reuniți in ședința Biroului Politic Național (BPN), au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul partidului. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! Calugareanu este cea care a declanșat controale la mai multe instituții media incomode pentru Liviu Dragnea in timpul guvernarii PSD. O alta numire validata de liderii PNL este cea a lui Ionuț Sorin Banciu in funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liberalii au mai decis ca la șefia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sa fie numita Mihaela Oana Oșanu (fost subprefect), de la PNL Maramureș. Numirile in funcțiile de secretari de stat și de șefi de agenții validate de PNL: Adrian Foghis – secretar de stat la Ministerul Transporturilor;…

