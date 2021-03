Stiri pe aceeasi tema

- Zece percheziții au loc la aceasta ora in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal de inșelaciune, privind achiziționarea unor maști de protecție care ar fi contrafacute, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro . La aceasta ora, polițiștii Directiei…

- Astazi, 9 februarie, Direcția Generala de Politie a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție - Secția Urmarire Penala și Criminalistica, pune in aplicare 17 mandate de percheziție domiciliara, in București, Constanța,…

- O femeie este vizata intr-un dosar de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii pentru ca timp de 20 de ani a pretins ca este psiholog. In ultimii doi ani prin mainile femeii au trecut aproximativ 1.400 de pacienți. „Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au stabilit ca obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise este una legala. Curtea Suprema rastoarna astfel o decizie din luna decembrie a Curții de Apel București. Hotararea definitiva a fost pronunțata marți de instanța intr-un…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut in vigoare marti ordinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, fiind respinsa definitiv actiunea introdusa in instanta de avocata Minodora Ion. ICCJ a admis marti recursul Departamentul…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, la 23 decembrie anul acesta, ca trebuie eliminata obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, masura prevazuta intr-un ordin de instituire a carantinei in Constanta. Autoritatile au atacat hotararea, iar dosarul a ajuns la Inalta Curte de Casatie…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, la 23 decembrie anul acesta, ca trebuie eliminata obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, masura prevazuta intr-un ordin de instituire a carantinei in Constanta. Autoritatile au atacat hotararea, iar dosarul a ajuns la Inalta Curte de Casatie…

- Fostul ministru Gabriel Oprea - judecat pentru moartea polițistului Bogdan Gigina, aflat în coloana sa oficiala - a candidat independent pentru un loc de deputat în Capitala, dar a obținut doar 0.01%, adica 796 de voturi.Moartea polițistului Gigina și istoricul dosarului plimbat ani…