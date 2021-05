Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Spania l-a convins pe barbatul care se indragostise nebuneste de ea sa-si deschida punga si sa intre in datorii pentru ea. Spaniolul si-a vandut trei proprietati si a luat cinci credite pentru a-i satisface pretentiile femeii, insa idila lor nu s-a terminat bine.

- Aproape un milion de euro a reușit sa obțina o romanca de la un spaniol care i-a fost client la clubul in care lucra, dupa ce l-a convins ca are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale extreme, care sa-i salveze viața, scrie Ziarul Romanesc , citand cotidianul iberic El Diario Montanes . Femeia,…

- Doua tinere din Spania au umilit o femeie in metrou, doar pentru ca au crezut ca e romanca. In realitate, femeia avea naționalitate venezueleanca. Cazul a ajuns la o instanța in Madrid.Doua spaniole sunt acuzate ca au umilit și lovit o femeie, iar acum sunt judecate. Cele doua sunt acuzate de xenofobie,…

- La finele lunii anului trecut, procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud anunțau faptul ca un barbat din județ a fost reținut, și ulterior arestat preventiv, imediat dupa ce a ridicat de la o firma de curierat un colet ce conținea 6 kg de cannabis. Plantele halucinogene proveneau din Spania, iar anchetatorii…

- O tanara din Romania este anchetata pentru inșelaciune in Spania. Aceasta a pacalit un batran de 93 de ani sa-și schimbe testamentul in favoarea ei și sa-i dea aproximativ 200.000 de euro, bani pe care ii avea intr-un cont bancar. Femeia l-a convins sa o faca beneficiara testamentului dupa ce i-a zis…

