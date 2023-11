O cursă TAROM cu destinaţia Paris, amânată din motive tehnice Toti pasagerii au fost coborati din cursa TAROM care trebuia sa decoleze la ora 8.40, cu destinatia Paris. Conform anuntului facut de pilot, pasagerii ar trebui sa fie preluati de o alta aeronava. Pasagerii reclama, insa, ca pana in acest moment, nu s-a intamplat nimic altceva decat sa fie mutati la alta poarta de imbarcare, unde nu e nimeni. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cursa Tarom care urma sa plece vineri dimineata spre Paris a fost amanata din motive tehnice, relateaza News.ro. Toti pasagerii au fost coborati din cursa Tarom care trebuia sa decoleze la ora 8.40, cu destinatia Paris. Conform anuntului facut de pilot, pasagerii ar trebui sa fie preluati de o alta…

- Toti pasagerii au fost coborati din cursa TAROM care trebuia sa decoleze la ora 8.40, cu destinatia Paris. Conform anuntului facut de pilot, pasagerii ar trebui sa fie preluati de o alta aeronava. Pasagerii reclama, insa, ca pana in acest moment, nu s-a intamplat nimic altceva decat sa fie mutati la…

- Probleme la o cursa regulata Otopeni-Budapesta a companiei Tarom. Din primele informatii este vorba despre avionul ATR 72-600 YR-ATL. Dupa aterizare, in timpul rulajului, aeronava a suferit o avarie a roților a jambei principale stanga a trenului de aterizare. Echipajul a reacționat imediat și a rezolvat…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul deteriorarii situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa-amiezii zilei de 11 octombrie 2023, respectiv al nopții…

- Compania TAROM anunța ca de maine va suspenda temporar cursa regulata spre și dinspre Tel Aviv, dar va continua sa opereze curse speciale, la solicitarea celulei de criza a Ministerului de Externe. Intr-un comunicat difuzat astazi, compania precizeaza ca ramane in stransa legatura cu autoritațile statului…

- TAROM a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca incepand din 12 octombrie suspenda temporar cursa regulata București – Tel Aviv și va continua sa opereze cursele speciale, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. „Operarea pe Tel-Aviv continua numai in regim special, in colaborare cu MAE.…

- Un avion al companiei Wizz Air a revenit, vineri seara, pe aeroportul din Iasi la scurt timp dupa ce a decolat catre Bergamo, intrucat aparatul a lovit o pasare.Aeronava a fost verificata la sol, apoi a decolat catre Italia, noteaza news.ro. Avionul a lovit pasarea in timpul procedurilor de…

- TAROM introduce mai multe zboruri pentru cursa Bucuresti-Chisinau, incepand din 24 septembrie, a anuntat joi, 14 septembrie, operatorul aerian national din Romania. Compania va opera zboruri suplimentare in fiecare weekend, ajungand la 21 de zboruri pe saptamana dus-intors, transmite Ziarul de Garda…