Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe si Ministerul Transporturilor anunta ca au identificat mai multe variante de transport aerian pentru aducerea in tara a romanilor care se lucreaza ca sezonieri sau sunt in situatii dificile in Italia, prima cursa urmand sa fie sambata, de la Torino.

- In contextul demersurilor intreprinse de autoritatile franceze si germane in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Franta si, respectiv Germania, ca in cazul in care intampina probleme…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat vineri mai multe recomandari adresate cetatenilor romani care se afla in Italia si intampina probleme legate de contractele de munca.In contextul demersurilor intreprinse de autoritatile italiene in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu COVID 19, Ministerul…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depsit o suta de mii. Peste 3400 de oameni au murit, cei mai mulți in China. In Europa, numarul de cazuri crește de la o ora la alta și noi țari raporteaza imbolnaviri.

- Unii romani ar face orice ca sa faca bani, chiar daca asta inseamna sa ii puna in grav pericol pe cei din jur. Un barbat din Prahova a fost dat in consemn la frontiera, dupa ce, speriați sa nu fie infectați cu noul coronavirus, vecinii au sesizat autoritațile și l-au parat ca face curse in Italia,…

- Compania aeriana Wizz Air, care efectueaza zboruri low-cost, a decis sa reduca frecventa zborurilor spre mai multe destinatii, printre care și Italia, intre 11 martie si 2 aprilie, din cauza scaderii cererii de bilete, potrivit Reuters. Mai mult de 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca o greva a operatorilor aerieni a fost anunțata pentru ziua de marți, de catre autoritațile locale, potrivit Mediafax.„Greva a fost anunțata de sindicatele Cgil, Cisl, Uil…

- In fiecare zi din ultima saptamana, in medie, peste 650 de timișeni s-au prezentat la medic cu afecțiuni de sezon. Astfel, in perioada 10-16 februarie... The post Mii de timișeni, afectați de infecții virale. 40 de romani au murit din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .