O cursa aeriana directa de la Phenian a aterizat sambata in Singapore, inaintea asteptatei sosiri in orasul-stat a liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru summitul de marti cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. Sosirea aeronavei Airbus 330 a liniilor aeriene chineze pe aeroportul Changi a generat speculatii ca aceasta ar fi adus o delegatie de oficiali nord-coreeni in sprijinul lui Kim Chang Son, un alt oficial al regimului lui Kim si apropiat al acestuia aflat deja in Singapore pentru a pregati summitul. In ce-l priveste, Kim Jong Un este asteptat pe aeroportul Changi duminica,…