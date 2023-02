Stiri pe aceeasi tema

- Cursa Tarom care a decolat in Bucuresti si se indrepta spre Budapesta a aterizat la Timisoara, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai exact ceața. Cei 55 de pasageri au fost coborați din aeronava și locați in terminalul timisorean. Deocamdata nu se stie cand va putea pleca mai departe. Revenim…

- Un nou avertisment a fost lansat de curand de catre SUA catre cetațenii americani aflați in Rusia sau care doresc sa calatoreasca in aceasta țara. In contextul razboiului din Ucraina, tensiunile dintre SUA și Rusia sunt tot mai crescute, iar riscul unei escaladari a conflictului este foarte mare. Din…

- Un avion al companiei Ryanair care plecase din Londra, cu destinatia Bucuresti, a fost nevoit sa faca o escala neprevazuta pe aeroportul international Liszt Ferenc din Budapesta, din cauza unui pasager cu comportament turbulent, a anuntat operatorul aeroportului, transmite MTI.Politia venita la fata…

- Momente de panica pentru pasageri. Luni, 27 decembrie 2022, un avion Ryanair care trebuia sa ajunga la Bucuresti a aterizat de urgența la Budapesta. Aeronava a fost intampinat pe pista de mai multe echipaje de pompieri si o ambulanta. Primele informații despre incident. Un avion Ryanair care trebuia…

- Un avion care a decolat din Bruxelles și trebuia sa ajunga la București in aceasta seara a aterizat de urgența la Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, la ora 19:42, informeaza boardingpass.ro.

- In urma cu cateva momente, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in municipiul Moinești, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unei explozii, urmate de incendiu, la stația de pompare din zona. De urgența, la fața locului s-au deplasat…

- UPDATE, ora 10:25: Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca fumul degajat de aparatul RMN de la Sectia Pediatrie a Spitalului de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara provenea de la evacuari de heliu ale sistemului de racire al aparatului, Planul Rosu de Interventie fiind dezactivat.„Dupa…

- Un apel la Numarul Unic de Urgenta 112 a anuntat autoritatile ca o aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat in com. Movileni, localitatea Potangeni, județul Iași. Spre locul evenimentului au plecat de urgența 2 ASAS, 1 TIM, 1 echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat. Articolul…